Лидер: расширение отношений с соседями – однозначная политика Ирана

Аятолла Хаменеи при этом сказал: "С Божьей помощью, в этой области была проделана хорошая работа и достигнут прогресс, и г-н Аракчи, уважаемый министр иностранных дел, активен и энергичен на этом поприще".

Лидер Исламской революции выразил надежду, что соглашения, достигнутые в Тегеране, будут выгодны обеим странам и обе стороны смогут в большей степени выполнять свои соседские обязанности.

На этой встрече аятолла Хаменеи также, сославшись на заявления эмира Катара по региональным вопросам, добавил: "Мы считаем Катар дружественной и братской страной, хотя нерешенные и неясные вопросы, такие как возврат требований Ирана, переведенных из Южной Кореи в Катар, остаются, и мы знаем, что основным препятствием для реализации соглашения, достигнутого в этой области, являются Соединенные Штаты".