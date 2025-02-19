19 февр. 2025 г., 18:14
??????? ID: 85756364
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Участники Каспийского форума подчеркнули необходимость расширения торговли с Ираном

19 февр. 2025 г., 18:14
??????? ID: 85756364
Участники Каспийского форума подчеркнули необходимость расширения торговли с Ираном

Тегеран, 19 февраля, ИРНА - Первый вице-президент, сославшись на свои неофициальные встречи с официальными лицами, участвовавшими в Каспийском экономическом форуме, написал, что премьер-министры Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и заместитель премьер-министра России подчеркнули необходимость повышения уровня торговли с Ираном.

Мохаммад Реза Ареф сегодня, в среду, опубликовал сообщение в социальной сети Instagram, в котором упомянул неофициальные беседы с официальными лицами, участвовавшими в Каспийском экономическом форуме в чайхане Саадабад, и написал: «Каспийский экономический форум стал хорошей возможностью для неофициальных переговоров с официальными лицами, участвовавшими в этом форуме».

Первый вице-президент продолжил: «перед официальным началом саммита в традиционной чайхане Саадабад у меня состоялся разговор с премьер-министрами Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и заместителем премьер-министра России; все они подчеркнули необходимость повышения уровня торговли с Ираном. Они также говорили о выставке научных и технологических достижений Ирана, которую они посетили. Научно-технические достижения нашей страны были для них интересны».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .