Иран осуждает колониальный план США по принудительному переселению палестинцев

«Многосторонность является необходимым инструментом для противодействия глобальным вызовам и требует соблюдения норм международного права, прозрачности и подотчётности. Однако доверие к многосторонним институтам снижается в связи с избирательным применением международного права, введением односторонних санкций и нарушением принципа суверенного равенства государств», - сказал иранский дипломат.

Продолжая свое выступление, высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран при ООН подчеркнул, что Совет Безопасности, основываясь на принципах многостороннего сотрудничества, должен выполнять свою ответственность по урегулированию конфликтов и, для восстановления своего авторитета, стремиться к более справедливому представительству.

«К сожалению, некоторые постоянные члены Совета Безопасности неоднократно превращали этот орган в инструмент для продвижения своих политических интересов. Типичным примером является постоянное использование Соединенными Штатами Америки права вето для защиты израильского режима от ответственности за систематические нарушения международного права и Устава ООН, особенно за геноцид против палестинцев и агрессию против стран региона», - добавил он.