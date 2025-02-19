Встреча генсека "Исламского джихада" с секретарем Высшего совета национальной безопасности

Генеральный секретарь палестинского движения "Исламский джихад" Зияд Нахале встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадияном в среду утром.
19 февр. 2025 г., 17:20
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