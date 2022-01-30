Раиси назвал отмену санкций, механизм проверки и гарантии основными принципами соглашения

Лидеры Ирана и Франции в этом телефонном разговоре обсудили пути развития отношений между Тегераном и Парижем, осудив военные действия против йеменского народа.
Кроме расширения двусторонних связей, региональные вопросы и последнюю ситуацию на переговорах по отмене санкций также были обсуждены в этом разговоре.
«Исламская Республика Иран в ходе переговоров уже доказал свою волю и серьезность для достижения соглашения, и любая попытка со стороны других сторон в этом отношении должна включать снятие санкций, механизм проверки и действительные гарантии», отметил Раиси, указав на провал политики максимального давления США против Ирана.
По его словам, стабильность и безопасность региона могут быть достигнуты только за счет внутрирегиональных решений, а не иностранного вмешательства. Иранский президент также призвал международное сообщества уделять внимание человеческому кризису и снятию осады в Йемене.
Макрон в беседе с Раиси подчеркнул, что Иран вправе не доверять США, так как Вашингтон создал нынешний кризис.
Президент Франции также осудил недавние военные действия против Йемена.
Стороны также изучили ситуацию Ливана в ходе этого разговора.
Тегеран, 30 января, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал отмену санкций, механизм проверки и представление гарантий основными принципами соглашения.
Лидеры Ирана и Франции в этом телефонном разговоре обсудили пути развития отношений между Тегераном и Парижем, осудив военные действия против йеменского народа.
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