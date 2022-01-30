Раиси назвал отмену санкций, механизм проверки и гарантии основными принципами соглашения

Лидеры Ирана и Франции в этом телефонном разговоре обсудили пути развития отношений между Тегераном и Парижем, осудив военные действия против йеменского народа.

Кроме расширения двусторонних связей, региональные вопросы и последнюю ситуацию на переговорах по отмене санкций также были обсуждены в этом разговоре.

«Исламская Республика Иран в ходе переговоров уже доказал свою волю и серьезность для достижения соглашения, и любая попытка со стороны других сторон в этом отношении должна включать снятие санкций, механизм проверки и действительные гарантии», отметил Раиси, указав на провал политики максимального давления США против Ирана.

По его словам, стабильность и безопасность региона могут быть достигнуты только за счет внутрирегиональных решений, а не иностранного вмешательства. Иранский президент также призвал международное сообщества уделять внимание человеческому кризису и снятию осады в Йемене.

Макрон в беседе с Раиси подчеркнул, что Иран вправе не доверять США, так как Вашингтон создал нынешний кризис.

Президент Франции также осудил недавние военные действия против Йемена.

Стороны также изучили ситуацию Ливана в ходе этого разговора.