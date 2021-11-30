Раиси призвал Францию к результативным переговорам по ядерной программе

Стороны в телефонном разговоре, который длился полтора часа, также обсудили региональное сотрудничество и совместную борьбу с Covid-19.

Раиси в этом разговоре вновь заявлял о приверженности Ирана своим обязательствам по СВПД, отметив, что МАГАТЭ также неоднократно подтверждал приверженность Ирана.

Он подверг критике нарушение обязательств со стороны США и европейских стран, добавив, что иранская команда переговорщиков серьезно стремится к отмене санкций на переговорах в Вене.

Глава иранского правительства призвал Францию к результативным переговорам и отмене санкций против Ирана.

Раиси назвал нынешнюю ситуацию результатом нарушения Соединенными Штатами и европейскими странами своих обязательств по ядерной сделке.

Он выразил готовность Ирана к полному сотрудничеству с МАГАТЭ. "Те, кто нарушил приверженность к своим обязательствам, должны вернуть доверие для продолжения переговоров", подчеркнул иранский президент.

Макрон в ходе беседы с президентом Ирана заявил, что Париж выступает за возвращение США к ядерной сделке, назвав СВПД совместной ответственностью.

По его словам, Франция готова продолжать переговоры с Ираном в целях разрешения вопросов.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене.