Раиси призвал Францию к результативным переговорам по ядерной программе

Стороны в телефонном разговоре, который длился полтора часа, также обсудили региональное сотрудничество и совместную борьбу с Covid-19.
Раиси в этом разговоре вновь заявлял о приверженности Ирана своим обязательствам по СВПД, отметив, что МАГАТЭ также неоднократно подтверждал приверженность Ирана.
Он подверг критике нарушение обязательств со стороны США и европейских стран, добавив, что иранская команда переговорщиков серьезно стремится к отмене санкций на переговорах в Вене.
Глава иранского правительства призвал Францию к результативным переговорам и отмене санкций против Ирана.
Раиси назвал нынешнюю ситуацию результатом нарушения Соединенными Штатами и европейскими странами своих обязательств по ядерной сделке.
Он выразил готовность Ирана к полному сотрудничеству с МАГАТЭ. "Те, кто нарушил приверженность к своим обязательствам, должны вернуть доверие для продолжения переговоров", подчеркнул иранский президент.
Макрон в ходе беседы с президентом Ирана заявил, что Париж выступает за возвращение США к ядерной сделке, назвав СВПД совместной ответственностью.
По его словам, Франция готова продолжать переговоры с Ираном в целях разрешения вопросов.
Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене.
Тегеран, 30 ноября, ИРНА – Президенты Ирана и Франции Эбрахим Раиси и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили переговоры с группой "пятерки" и ЕС по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене.
Стороны в телефонном разговоре, который длился полтора часа, также обсудили региональное сотрудничество и совместную борьбу с Covid-19.
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