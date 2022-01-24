24 янв. 2022 г., 12:18
Journalist ID: 2388
News Code: 84624762
0 Persons

Вашингтон создает новое препятствие на переговорах в Вене

Вашингтон создает новое препятствие на переговорах в Вене

Тегеран, 24 января, ИРНА - Хотя переговоры в Вене продвигаются вперед, дипломаты говорят, что неконструктивная политика и поведение некоторых других сторон, в том числе новые заявления специального представителя США по Ирану, являются одними из наиболее важных факторов, замедляющих ход переговоров.

В недавнем интервью агентству Рейтер глава делегации США в Вене Роберт Мали раскрыл еще одно неконструктивное поведение Вашингтона в ходе переговоров, выставив предварительное условие, не имеющее отношения к процессу диалога.

В последней позиции Вашингтона по переговорам в Вене он связал этот вопрос с не относящимися к делу вопросами, утверждая, что соглашение не может быть достигнуто без освобождения американских заключенных в Иране.

Вашингтон, похоже, пытается затруднить путь к соглашению в Вене, придумывая различные предлоги.

С одной стороны, Вашингтон говорит о сроках и ускорении процесса переговоров и достижения договоренности, а с другой - препятствует ускорению процесса достижения договоренности, выдвигая новые предусловия, фактически саботирующие путь переговоров.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha