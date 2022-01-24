Вашингтон создает новое препятствие на переговорах в Вене

В недавнем интервью агентству Рейтер глава делегации США в Вене Роберт Мали раскрыл еще одно неконструктивное поведение Вашингтона в ходе переговоров, выставив предварительное условие, не имеющее отношения к процессу диалога.

В последней позиции Вашингтона по переговорам в Вене он связал этот вопрос с не относящимися к делу вопросами, утверждая, что соглашение не может быть достигнуто без освобождения американских заключенных в Иране.

Вашингтон, похоже, пытается затруднить путь к соглашению в Вене, придумывая различные предлоги.

С одной стороны, Вашингтон говорит о сроках и ускорении процесса переговоров и достижения договоренности, а с другой - препятствует ускорению процесса достижения договоренности, выдвигая новые предусловия, фактически саботирующие путь переговоров.