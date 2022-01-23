23 янв. 2022 г., 14:12
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Иранский короткометражный фильм покажут в США

Иранский короткометражный фильм покажут в США

Тегеран, 23 января. ИРНА — Короткометражный фильм "Аппарат" иранского режиссера Хасана Наджм-Абади примет участие в международном фестивале детского кино в Лос-Анджелесе.

Иранский короткометражный фильм вошел в конкурсную программу международного фестиваля детского кино в Лос-Анджелесе, который пройдет с 1 апреля по 31 мая.

Аппарат также будет показан на 1-м международном Кливлендском кинофестивале детского кино в США. Фестиваль состоится 25-27 февраля в Кливленде в американском штате Огайо.

Аппарат также будет показан на международном кинофестивале «Khamrubu» в Индии. Фестиваль состоится 26-27 февраля в Гувахати (Индия).

Ранее также стало известно, что картина иранского режиссера вошла в конкурсную программу студенческого кинофестиваля «Dirigo International Student Film Festival», который пройдет 26-28 января в британском Бристоле.

Фильм рассказывает о жизни шести мальчиков в удаленном деревне, которые пытаются зарабатывать деньги, чтобы арендовать аппарат.

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