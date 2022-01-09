Ирано-туркменские отношения должны стать моделью межгосударственного взаимодействия для стран региона

Об этом заявил в воскресенье первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на встрече с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Он сказал, что новая глава в отношениях между Ираном и Туркменистаном началась с приходом к власти в августе президента Ирана Эбрахима Раиси.

При этом, Мохбер призвал к расширению отношений между двумя странами по всем направленям, в том числе в сферах нефти, энергетики, железнодорожного морского и наземного транспорта, а также экспорта инженерных услуг.

"К сожалению, нынешний товарооборот между двумя странами не соответствует реальному потенциалу торгово-экономического сотрудничества", сказал Мохбер, добавив, что отношения между Тегераном и Ашхабадом должны превратиться в модель эффективного межгосударственного взаимодействия для стран региона.

Бердымухамедов, в свою очередь, сказал, что недавний визит в Туркменистан президента Раиси открыл новый этап в отношениях между двумя странами.

Он добавил, что есть много оснований для сотрудничества между Ираном и Туркменистаном, выразив надежду, что новый подход иранского правительства будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.