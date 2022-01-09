9 янв. 2022 г., 12:28
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3 иранца номинированы на звание лучшего игрока года в мини-футбол

3 иранца номинированы на звание лучшего игрока года в мини-футбол

Тегеран, 9 января, ИРНА – Три иранских игрока в мини-футбол номинированы на звание лучшего игрока мира в 2021 году по версии Futsalplanet.

Вратарь мужской сборной Ирана по мини-футболу Алиреза Самими попал в список топ-10 голкиперов мира.
Иранская женщина-арбитр Геларе Наземи вошла в список 10 лучших арбитров мира. Вратарь женской сборной Ирана по мини-футболу Фарзане Тавасоли также номинирована на звание лучшего вратаря мира.
UMBRO Futsal Awards — комплект наград, ежегодно вручаемых сильнейшим игрокам в мини-футбол мира производителем спортивной одежды UMBRO и сайтом Futsalplanet.com. По их словам, «награда является, прежде всего, великолепным способом праздновать футзал и не является чем-то официальным».

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