9 нояб. 2021 г., 12:48
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Иранка номинирована на звание лучшего судьи в мире

Иранка номинирована на звание лучшего судьи в мире

Решт, 9 ноября, ИРНА – Иранская женщина-арбитр Геларе Наземи номинирована на звание лучшего судьи мира в женском футболе.

Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС) назвала Наземи одним из лучших женщин-арибитров в 2021 году. Кроме неё, 15 рефери также попали в этот список.
39-летняя иранская международная судья Геларе Наземи судила на многих мировых турнирах, в том числе финал чемпионата мира по мини-футболу 2021 года в Литве.

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