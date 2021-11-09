Иранка номинирована на звание лучшего судьи в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС) назвала Наземи одним из лучших женщин-арибитров в 2021 году. Кроме неё, 15 рефери также попали в этот список.

39-летняя иранская международная судья Геларе Наземи судила на многих мировых турнирах, в том числе финал чемпионата мира по мини-футболу 2021 года в Литве.