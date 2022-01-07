МИД: Тегеран готов к переговорам по сбитому самолету МАУ Укарины

Об этом говорится в заявлении иранского МИД накануне второй годовщины со дня катастрофы.

"Соответствующие структуры в Иране озвучили истинную причину инцидента и приняли меры в соответствии с внутренним законодательством страны и международными обязательствами", говорится в заявлении.

"Соответственно, в области авиации независимая техническая группа, ответственная за расследование в рамках Международной конвенции гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 г.) и приложений к ней, опубликовала технический отчет в сотрудничестве с соответствующими странами и Международной организацией гражданской авиации ( ИКАО)", отмечается в нем.

"В Иране был запущен судебный процесс и состоялось несколько слушаний в присутствии родственников потерпевших, а постановлением кабинета министров от 5 января 2021 года было принято решение о выплате компенсации семьям и родственникам каждого из погибших в авиакатастрофе", говорится в нем.

"Несмотря на незаконные действия ряда стран, пытающихся воспользоваться в своих политических целях этим трагическим событием и тяжелым положением выживших, Иран подтверждает свою готовность к переговорам с любой из заинтересованных стран в соответствии с согласованной повесткой дня и на основе доброй воли, взаимного уважения, суверенитета государств, внутреннего законодательства и международных обязательств правительств", подчеркивается в заявлении иранского МИД.

8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.