Багери: Южная Корея обязана освободить замороженное средства Ирана

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чой Джон-куном, который побывал в Вене, Австрия, встретился с Али Багери, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран, в полдень в четверг.

На встрече, которая состоялась по просьбе корейской стороны в представительстве Исламской Республики Иран в Вене, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, отметив важность отношений Сеул-Тегеран, указал на замороженные деньги Ирана.

Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул, что независимо от исхода переговоров в Вене, правительство Южной Кореи обязано освободить замороженное средства, и односторонние санкции США не могут служить оправданием для невыплаты долгов перед Иран.

Было также заявлено, что незаконный и неоправданный отказ Южной Кореи выплатить свои долги Ирану станет темным моментом в истории отношений между двумя странами, и что Сеул должен действовать как можно скорее, чтобы высвободить ресурсы Ирана.