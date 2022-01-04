Визит Раиси в Россию – поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы, заявил посол

Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал ИРНА о визите президента в Россию. «Визит президента в Россию станет поворотным моментом в исторических отношениях между двумя странами и определит дорожную карту сотрудничества между двумя странами», - заявил он.

«Визит Президента в Москву важен вдвойне с учетом развития событий на международной арене, и особенно проблем, которые существуют в нашем регионе, и естественно, что враги нашей страны пытаются как-то исказить суть этой поездки», - отметил он.

По словам посла, «несомненно, сегодня, с акцентом на заявлениях Верховного лидера революции, внешняя политика Ирана основана на трех факторах, а именно достоинстве, мудрости и целесообразности, и Исламская Республика Иран как большая и влиятельная страна в регионе и на международном уровне, пользуется полной независимостью во внешней политике».

Он также в ответ на вопрос о том, что будет ли во время этого визита подписано долгосрочное соглашение между двумя странами, сказал: «во время визита президента ни долгосрочное соглашение, ни всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве подписываться не будут».

«Причина в том, что проект соглашения был подготовлен Исламской Республикой Иран и, естественно, требует от российской стороны комментариев по этому проекту, что потребует много времени и не будет подписано до визита президента», - заключил он.