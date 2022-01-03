Убийство Сулеймани усилило решимость движения сопротивления изгнать США из региона

"Официальные лица США заявили, что мир станет более безопасно после убийства генерала Сулеймани. Насколько верно это утверждение?", сказал он. — Но всем известно, что такие отвратительные и незаконные действия совершаются только для поддержания глобальной гегемонии США и поддержки оккупационных поселений и сионистской этнической чистки в Палестине".

"Фактически, мятежные страны, такие как Соединенные Штаты и израильский режим, которые регулярно действуют вне норм международного права, участвуя в незаконных убийствах, терроризме и саботаже для обеспечения своих гегемонистских интересов, делают мир более опасным, нестабильным, и в конечном итоге они подрывают свою безопасность", подчеркнул Профессор Калифорнийского государственного университета.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.