Иран примет участие в Азиатских играх 2022 года в 26 видах спорта

Иранские спортсмены примут участие в Азиатских играх 2022 года в Ханчжоу по 26 дисциплинам: Легкая атлетика, баскетбол, бокс, фехтование, волейбол, стрельба из лука, парусный спорт, тяжелая атлетика, борьба, тхэквондо, карате, кураш, ушу, кабадди, катание на коньках, стрельба из лука, футбол, гандбол, плавание, дайвинг, водное поло, гимнастика, Шахматы, электронные игры, Сепактакрау и настольный теннис.

На Играх, которые пройдут с 10 по 25 сентября, будут представлены 40 видов спорта, включающих 61 дисциплину. Предполагается, что за 15 дней соревнований будет разыграно 482 золотые медали.