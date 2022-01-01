Иранские борцы среди самых популярных снимков 2021 года в Instagram

"Спасибо болельщикам борьбы по всему миру – особенно в Иране - за вашу постоянную поддержку в 2021 году!", отмечается на странице Объединенного мира борьбы в Instagram.

5 самых популярных фотографий на странице Объединенного мира борьбы в Instagram:

1. Прием Мохаммадрезы Гераи (в весовой категории 67 кг) в поединке с Хасратом Джафарова из Азербайджана в рамках чемпионата мира по греко-римской борьбе в Норвегии

2. Прием Хасана Яздани (в весовой категории 86 кг) в поединке с американским Дэвидом Тейлором в финале чемпионата мира по вольной борьбе в Норвегии

3. Прием Мохаммадрезы Гераи (в весовой категории 67 кг) в поединке с Назиром Абдуллаевым из России в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе в Норвегии

4. Прием Мохаммадрезы Мохтари (в весовой категории 72 кг) в поединке с Улву Ганизаде из Азербайджана в рамках чемпионата мира по греко-римской борьбе в Норвегии

5. Прием Амирхоссейна Заре (в весовой категории 125 кг) в поединке с Гено Петриашвили из Грузии в финале чемпионата мира по вольной борьбе в Норвегии