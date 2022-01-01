1 янв. 2022 г., 14:05
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Иранские борцы среди самых популярных снимков 2021 года в Instagram

Иранские борцы среди самых популярных снимков 2021 года в Instagram

Тегеран, 1 января, ИРНА – Иранские борцы попали в список 5 самых популярных снимков на странице Объединённого мира борьбы в Instagram в 2021 году.

"Спасибо болельщикам борьбы по всему миру – особенно в Иране - за вашу постоянную поддержку в 2021 году!", отмечается на странице Объединенного мира борьбы в Instagram.
5 самых популярных фотографий на странице Объединенного мира борьбы в Instagram:
1. Прием Мохаммадрезы Гераи (в весовой категории 67 кг) в поединке с Хасратом Джафарова из Азербайджана в рамках чемпионата мира по греко-римской борьбе в Норвегии
2. Прием Хасана Яздани (в весовой категории 86 кг) в поединке с американским Дэвидом Тейлором в финале чемпионата мира по вольной борьбе в Норвегии
3. Прием Мохаммадрезы Гераи (в весовой категории 67 кг) в поединке с Назиром Абдуллаевым из России в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе в Норвегии
4. Прием Мохаммадрезы Мохтари (в весовой категории 72 кг) в поединке с Улву Ганизаде из Азербайджана в рамках чемпионата мира по греко-римской борьбе в Норвегии
5. Прием Амирхоссейна Заре (в весовой категории 125 кг) в поединке с Гено Петриашвили из Грузии в финале чемпионата мира по вольной борьбе в Норвегии

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