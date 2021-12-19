Иран призвал Францию пересмотреть свои антимусульманские законы

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее сообщил о закрытии 21 мечети в стране.
"Согласно подходу Запада, террористы в Иране являются защитниками прав человека, а свобода вероисповедания в их собственных странах равносильна терроризму! Министр внутренних дел Франции заявил: "21 мечеть в настоящее время закрыта, а 6 будут закрыты в ближайшее будущем на основании законов о борьбе с экстремизмом и сепаратизмом", написал Гарибабади в Twitter.
"Мы призываем Францию пересмотреть свои антимусульманские законы, которые нацелены на 5,5 миллиона французских мусульман, принадлежащих к меньшинству, их места поклонения, образовательные и другие центры", отметил он.
Ужесточение проверок французских мечетей произошло после принятого этим летом закона об "укреплении принципов республики", который направлен на защиту светского характера французского государства и борьбу с радикальным исламом.
Тегеран, 19 декабря, ИРНА – Прокомментируя закрытие 21 мечети во Франции, замглавы судебной власти по международным делам и секретарь штаба по правам человека в Иране Казем Гарибабади в субботу призвал Париж пересмотреть свои антимусульманские законы.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее сообщил о закрытии 21 мечети в стране.
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