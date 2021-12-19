Иран призвал Францию пересмотреть свои антимусульманские законы

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее сообщил о закрытии 21 мечети в стране.

"Согласно подходу Запада, террористы в Иране являются защитниками прав человека, а свобода вероисповедания в их собственных странах равносильна терроризму! Министр внутренних дел Франции заявил: "21 мечеть в настоящее время закрыта, а 6 будут закрыты в ближайшее будущем на основании законов о борьбе с экстремизмом и сепаратизмом", написал Гарибабади в Twitter.

"Мы призываем Францию пересмотреть свои антимусульманские законы, которые нацелены на 5,5 миллиона французских мусульман, принадлежащих к меньшинству, их места поклонения, образовательные и другие центры", отметил он.

Ужесточение проверок французских мечетей произошло после принятого этим летом закона об "укреплении принципов республики", который направлен на защиту светского характера французского государства и борьбу с радикальным исламом.