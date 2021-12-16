16 дек. 2021 г., 22:00
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News Code: 84579746
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Иран занимает первое место в мире по волейболу сидя

Иран занимает первое место в мире по волейболу сидя

Тегеран, 16 декабря. ИРНА — Иранский волейбол сидя занимает первое место в мире более 30 лет, и мы стараемся сохранить эту честь для себя, сказал вице-президент Азиатско-Тихоокеанской конфедерации волейбола сидя Хади Резаи.

Сборная Ирана по волейболу сидя в седьмой раз завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году.

11 декабря международный паралимпийский комитет (IPC) объявил номинантов на премию «Лучшие 2021 года» в знак признания его достижений на Паралимпийских играх в Токио.

Сборная Ирана по волейболу сидя борется за звание лучшей команды 2021 года с британской командой по регби на колясках и американской женской сборной по волейболу. Лучшие года для Паралимпийских игр планируется объявить 16 декабря.

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