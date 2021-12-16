Иран занимает первое место в мире по волейболу сидя

Сборная Ирана по волейболу сидя в седьмой раз завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году.

11 декабря международный паралимпийский комитет (IPC) объявил номинантов на премию «Лучшие 2021 года» в знак признания его достижений на Паралимпийских играх в Токио.

Сборная Ирана по волейболу сидя борется за звание лучшей команды 2021 года с британской командой по регби на колясках и американской женской сборной по волейболу. Лучшие года для Паралимпийских игр планируется объявить 16 декабря.