Глава МИД Венгрии заявил об укреплении торговых связей с Ираном

Он на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахияном заявил, что экономические и торговые отношения двух Ирана и Венгрии развиваются в будущем.

Указав на новый раунд переговоров по отмене санкций в Вене, Сийрято отметил: "Венгрия сделает все возможное, чтобы восстановить ядерную сделку. Мы также призываем другие страны к сотрудничеству с Ираном".

Венгерский министр также заявил о совместном сотрудничестве двух стран в производстве вакцин от Covid-19. "Иран и Венгрия будут принимать сертификацию о вакцинации друг друга, таким образом путешествие между двумя странами станет возможным", добавил он.

По его словам, 100 иранских студентов получат стипендию в следующем году.

Он также предупредил о последствиях миграции новой волны афганских беженцев в Иран и Европу.