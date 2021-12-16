16 дек. 2021 г., 12:52
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Иран и Венгрия подписали три меморандума о взаимопонимании

Иран и Венгрия подписали три меморандума о взаимопонимании

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Три меморнадума о взаимопонимании было подписано между Ираном и Венгирей.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийятро в четверг подписали три меморандума о взаимопонимании.
Стороны договорились образовательное сотрудниество между центром политических и международных исследований при министерствеиностранных дел Ирана и дипломатической академической Венргии. Меморандум о стипендиальной программы между министерствами науки, исследований и технологий Ирана и министерством иностранных дел и внешней торговли Венгрии, а также меморандум о культурной сотрудничестве между министерствами культуры Ирана и человеческих ресурсов Венгрии были подписаны в присутствии главами МИД двух стран.
Сийятро во главе торговой делегации по приглашению своего иранского коллегу во вторник ночью прибыл с визитом в столицу Ирана. Венгерский министр иностранных дел сегодня также встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

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