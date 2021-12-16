Глава МИД Ирана встретился со своим венгерским коллегой в Тегеране

Сийятро во главе торговой делегации по приглашению своего иранского коллегу во вторник ночью прибыл с визитом в столицу Ирана.

Стороны на встрече обсудили актуальные двусторонние вопросы, включая торговые и экономические отношения между Ираном и Венгрией, образовательное сотрудничество и последнюю ситуацию в Афганистане.

Амир Абдоллахиян назвал расширением торговых связей с Будапештом один из приоритетов Тегерана. Он также предлагал проводить совместную государственную комиссию между двумя странами.

Венгерский министр иностранных дел сегодня также встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Напомним, Амир Абдоллахиян и Сийятро впервые встретились в кулуарах заседания ГА ООН в Нью-Йорке.