Глава МИД Ирана встретился со своим венгерским коллегой в Тегеране

Сийятро во главе торговой делегации по приглашению своего иранского коллегу во вторник ночью прибыл с визитом в столицу Ирана.
Стороны на встрече обсудили актуальные двусторонние вопросы, включая торговые и экономические отношения между Ираном и Венгрией, образовательное сотрудничество и последнюю ситуацию в Афганистане.
Амир Абдоллахиян назвал расширением торговых связей с Будапештом один из приоритетов Тегерана. Он также предлагал проводить совместную государственную комиссию между двумя странами.
Венгерский министр иностранных дел сегодня также встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Напомним, Амир Абдоллахиян и Сийятро впервые встретились в кулуарах заседания ГА ООН в Нью-Йорке.
Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сегодня утром встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Тегеране.
Сийятро во главе торговой делегации по приглашению своего иранского коллегу во вторник ночью прибыл с визитом в столицу Ирана.
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