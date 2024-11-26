Переговоры Ирана с европейцами в пятницу будут проходить на основе принципов мудрости, достоинства и целесообразности: Мохаджерани

В среду на пресс-конференции Фатима Мохаджерани, упомянув встречу заместителей министров иностранных дел Ирана с тремя европейскими странами, сказала, что состоится встреча заместителей министров иностранных дел Ирана с Францией, Германией и Великобританией.

Она подчеркнула, что эта встреча будет проходить с учетом трех принципов: «достоинства, мудрости и целесообразности», подчеркнутых Лидером революции в пятницу в Женеве. Основными темами для обсуждения будут двусторонние, региональные и международные вопросы, обмен информацией о ситуации в Газе и Ливане, и, да поможет Бог, установление мира в этом регионе. Мы надеемся, что как можно скорее увидим прекращение этой геноцидальной бойни в Газе и Ливане.