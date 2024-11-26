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Переговоры Ирана с европейцами в пятницу будут проходить на основе принципов мудрости, достоинства и целесообразности: Мохаджерани

26 нояб. 2024 г., 11:47
Новости ID: 85671387
Переговоры Ирана с европейцами в пятницу будут проходить на основе принципов мудрости, достоинства и целесообразности: Мохаджерани

Тегеран, 26 ноября, ИРНА — Официальный представитель правительства, упомянув встречу заместителей министров иностранных дел Ирана с тремя европейскими странами — Францией, Германией и Великобританией, заявила, что эти переговоры пройдут в Женеве в пятницу, с учетом трех принципов: «достоинства, мудрости и целесообразности, подчеркнутых лидером революции».

В среду на пресс-конференции Фатима Мохаджерани, упомянув встречу заместителей министров иностранных дел Ирана с тремя европейскими странами, сказала, что состоится встреча заместителей министров иностранных дел Ирана с Францией, Германией и Великобританией.

Она подчеркнула, что эта встреча будет проходить с учетом трех принципов: «достоинства, мудрости и целесообразности», подчеркнутых Лидером революции в пятницу в Женеве.  Основными темами для обсуждения будут двусторонние, региональные и международные вопросы, обмен информацией о ситуации в Газе и Ливане, и, да поможет Бог, установление мира в этом регионе.  Мы надеемся, что как можно скорее увидим прекращение этой геноцидальной бойни в Газе и Ливане.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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