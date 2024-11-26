Аналитики и военные блогеры считают, что российские войска наступают значительно быстрее, чем в начале войны в феврале 2022 года. Только за последний месяц ими была захвачена территория, площадь которой составляет примерно половину Лондона.

По информации британского агентства, быстрое наступление Москвы, с одной стороны, и разрешение США Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по России, с другой, делают войну ещё более опасной.

Независимое российское информационное агентство Agentstvo сообщило, что Россия устанавливает новые еженедельные и ежемесячные рекорды по захвату территорий Украины.

По данным агентства, на прошлой неделе российская армия захватила около 235 квадратных километров (91 квадратных миль) украинской территории, что является наивысшим показателем за неделю в 2024 году.

Россия начала быстрое наступление на востоке Украины, особенно с июля, несмотря на неожиданные атаки Украины на Курскую область.