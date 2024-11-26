26 нояб. 2024 г., 12:23
Новости ID: 85671449
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Российское наступление на Украине достигло рекордных темпов

26 нояб. 2024 г., 12:23
Новости ID: 85671449
Российское наступление на Украине достигло рекордных темпов

Тегеран, 26 ноября, ИРНА - После того как США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории, наблюдатели сообщили о быстром продвижении российских войск на Украине и рекордных показателях захвата территорий за неделю.

Аналитики и военные блогеры считают, что российские войска наступают значительно быстрее, чем в начале войны в феврале 2022 года. Только за последний месяц ими была захвачена территория, площадь которой составляет примерно половину Лондона.

По информации британского агентства,  быстрое наступление Москвы, с одной стороны, и разрешение США Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по России, с другой,  делают войну ещё более опасной.

Независимое российское информационное агентство Agentstvo сообщило, что Россия устанавливает новые еженедельные и ежемесячные рекорды по захвату территорий Украины.

По данным агентства, на прошлой неделе российская армия захватила около 235 квадратных километров (91 квадратных миль) украинской территории, что является наивысшим показателем за неделю в 2024 году.

Россия начала быстрое наступление на востоке Украины, особенно с июля, несмотря на неожиданные атаки Украины на Курскую область.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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