Иран отвергает применение силы в киберпространстве

Тахт Раванчи выступил с замечаниями на Первой сессии Рабочей группы открытого состава по безопасности и использованию информационных и телекоммуникационных технологий.

Он отметил, что Иран приветствует положить конец параллелизму по безопасности киберпространства и возглавить процесс ИКТ через рабочую группу открытого состава (РГОС), первый в истории всеобъемлющий, прозрачный и многосторонний межправительственный процесс.

"Иран стал жертвой ряда кибератак, включая атаки вредоносной программой Stuxnet в 2010 году на его критически важную инфраструктуру со стороны США и Израиля. С 2010 года эти незаконные действия усилились и продолжаются. Мы считаем, что эта Группа находится в лучшем положении, чтобы бороться с этим безответственным поведением и опираться на желании положить конец такой безрассудной деятельности", отметил он.

Упоминая о предыдущих предложениях о создании подгрупп, как это предусмотрено резолюцией 75/240, Иран предлагает начать обсуждение этого предложения в юридической подгруппе в рамках РГОС. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению доверия.

Он также отрицал любое применение силы в киберпространстве.