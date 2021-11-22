Минздрав Ирана награжден ООН за услуги в условиях пандемии Covid-19

22 сентября объявлены победители приза Межучрежденческой целевой группы ООН по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями инфекционные заболевания (UNIATF) в ходе генеральной ассамблеи ООН.

Руководитель Секретариата Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе с табаком д-р Адриана Бланко Маркизо в письме министру минздрава Ирана доктору Бахраму Эйноллахи написала, что Секретариат поддерживает усилия и меры Исламской Республики в борьбе с табаком, включая строгое соблюдение полного запрета на курение всех видов сигарет в общественных местах.

Межучрежденческая целевая группа ООН по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями инфекционные заболевания (UNIATF) была создана Генеральным секретарем ООН в 2013 году. Роль Целевой группы состоит в том, чтобы собрать вместе соответствующих участников из всей системы Организации Объединенных Наций (ООН) и национальных правительств для разработки общегосударственных подходов с участием всего общества к профилактике НИЗ и борьбе с ними.