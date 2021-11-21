Объем воды озера Урмия увеличился на 30 млн кубометров

"Несмотря на увеличение воды благодаря недавним осадкам, объем воды озера Урмия уменьшился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отметил он.

По его словам, уровень воды в настоящее время достиг 12 70 057 см, который сократился на 63 см по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он также назвал площадь озера Урмия 1835 км, увеличив на 135 км по сравнению с минувшим месяцем.