21 нояб. 2021 г., 11:19
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Объем воды озера Урмия увеличился на 30 млн кубометров

Объем воды озера Урмия увеличился на 30 млн кубометров

Урмия, 21 ноября, ИРНА - Объем воды озера Урмия увеличился на 30 млн кубических метров по сравнению с прошлым месяцем, достиг 2 млрд 480 млн кубометров. Об этом сообщил генеральный директор водной компании провинции Западный Азербайджан Ясер Рахбардин в воскресенье.

"Несмотря на увеличение воды благодаря недавним осадкам, объем воды озера Урмия уменьшился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отметил он.
По его словам, уровень воды в настоящее время достиг 12 70 057 см, который сократился на 63 см по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он также назвал площадь озера Урмия 1835 км, увеличив на 135 км по сравнению с минувшим месяцем.

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