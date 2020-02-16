16 февр. 2020 г., 14:15
Journalist ID: 2388
News Code: 83676562
0 Persons

Объем воды в озере Урмия на 1.55 млрд кубометров больше, чем в прошлом году

Объем воды в озере Урмия на 1.55 млрд кубометров больше, чем в прошлом году

Урмия, 16 февраля, ИРНА - Изучение изменений в объеме воды озера Урмия показывает, что объем озера увеличился на 1.55 млрд кубических метров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В недавнем интервью ИРНА Штаба возрождения Озера Урмия Фархад Сархош сказал, что объем воды в озере оценивается более чем в 3 млрд 520 млн. кубометров.

Сархош сказал, что площадь озера Урмия в настоящее время достигла более 2848 квадратных километров, отметив, что с этой точки зрения озера также увеличился на 583 квадратных километра по сравнению с прошлым годом.

По его словам, нынешний уровень озера составляет 1800 метров и на 2 см больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, нынешняя водная поверхность озера составляет тысяча 271 м 33 см, что на 60 см больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 4 =