Иран освободил танкер, задержанный в Оманском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в среду, что нефтяной танкер Sothys покинул территориальные воды ИРИ поздно вечером 9 ноября, после выгрузки нефтяного груза в порту Бендер-Аббас.

3 ноября силы КСИР заявили, что они предотвратили попытку Соединенных Штатов задержать танкер, который перевозил нефть из Исламской Республики в Оманском заливе.

"Гвардейские военно-морские силы провели вертолетную операцию на палубе задержанного танкера, установили контроль над судном и направили его обратно в территориальные воды Ирана", уточнили в КСИР.