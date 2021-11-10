10 нояб. 2021 г., 17:04
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News Code: 84536679
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Иран освободил танкер, задержанный в Оманском заливе

Иран освободил танкер, задержанный в Оманском заливе

Тегеран, 10 ноября. ИРНА — "Нефтяной танкер Sothys под вьетнамским флагом, задержанный Корпусом стражей исламской революции, был освобожден по постановлению суда после того, как его груз украденной иранской нефти был выгружен в порту Бендер-Аббас".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в среду, что нефтяной танкер Sothys покинул территориальные воды ИРИ поздно вечером 9 ноября, после выгрузки нефтяного груза в порту Бендер-Аббас. 

 3 ноября силы КСИР заявили,  что они предотвратили попытку Соединенных Штатов задержать танкер, который перевозил нефть из Исламской Республики в  Оманском заливе. 
"Гвардейские военно-морские силы провели вертолетную операцию на палубе задержанного танкера, установили контроль над судном и направили его обратно в территориальные воды Ирана", уточнили в КСИР. 

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