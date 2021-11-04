Иран решительно ответил на претензии Израиля, ОАЭ и Марокко в ООН

Представитель Ирана на заседании Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по политическим вопросам и вопросам деколонизации в ответ на территориальные претензии ОАЭ, а также поддержку представителем Марокко позиции ОАЭ по трем островам Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб подчеркнул твердую позицию Ирана, отметив, что Тегеран не считает официальным этот спор между Ираном и ОАЭ.

Иранский дипломат подчеркнул, что эти три иранских острова являются неотъемлемой частью иранской территории, и поэтому любые претензии, противоречащие этому факту, категорически отвергаются.