4 нояб. 2021 г., 12:36
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News Code: 84529438
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Иран решительно ответил на претензии Израиля, ОАЭ и Марокко в ООН

Иран решительно ответил на претензии Израиля, ОАЭ и Марокко в ООН

Тегеран, 4 ноября. ИРНА - Представитель Исламской Республики Иран на заседании Комитета по политическим вопросам и вопросам деколонизации Генеральной Ассамблеи ООН решительно ответил на обвинения сионистского режима и претензии ОАЭ и Марокко относительно трех иранских островов и искажения названия Персидского залива.

Представитель Ирана на заседании Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по политическим вопросам и вопросам деколонизации в ответ на территориальные претензии ОАЭ, а также поддержку представителем Марокко позиции  ОАЭ по трем островам Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб подчеркнул твердую позицию Ирана, отметив, что Тегеран не считает официальным этот спор между Ираном и ОАЭ.

Иранский дипломат подчеркнул, что эти три иранских острова являются неотъемлемой частью иранской территории, и поэтому любые претензии, противоречащие этому факту, категорически отвергаются.

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