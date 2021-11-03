Неправомочный президент США не готов предоставить гарантии по ядерной сделке, заявил Шамхани

"Призыв к переговорам во время войны и в настоящее время имеет поучительное сходство", написал он в Twitter, сравнив времени навязанной Ираком войны с нынешней ситуацией в стране.

"Во время войны атаки Саддама продолжались, и теперь санкции продолжаются. Часть Ирана тогда была оккупирована врагом, а экономика иранского народа сегодня взята в заложники", добавил он. "Воины защищались на фронтах, и ученые в настоящее время продолжают заниматься законной ядерной деятельностью", — отметил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана.

По его словам, тогда не было никакого признака пробуждения агрессора, и сегодня неправомочный президент США не собирается предоставить гарантии, и если текущая ситуация не изменится, результат переговоров уже очевиден.

Всесторонняя сила сопротивления в Иране на основе собственных возможностей является основной разницей по сравнению с днями войны.