Ядерное разоружение возможно при наличии политической воли, заявил постпред ИРИ при ООН

Неделя разоружения проходит под эгидой Организации Объединенных Наций каждый год с 24 по 30 октября.

"Когда договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вступил в силу в 1970 году, страны, подписавшие договор обязались бороться с распространением ядерного оружия, т.е. страны, обладающие ядерным оружием, обязались уничтожить свое ядерное оружие", заявил он в интервью ИРНА. Тахт-Раванчи добавил: "Данные страны утверждают, что нет условий для ядерного разоружения, а это всего лишь предлог, потому что это оправдание всегда можно найти".

Иранский дипломат отметил, что при наличии ядерной воли можно включить ядерное разоружение в повестку дня.

Проект резолюции, предложенной Ираном, под названием «Последующие меры по выполнению обязательств по ядерному разоружению, согласованных на конференциях участников ДНЯО в 1995, 2000 и 2010 годах», был одобрен в четверг, 28 октября, в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Проект резолюции будет представлен Генеральной Ассамблее в следующем месяце для окончательного голосования.

Постпред Ирана заявил, что ядерные страны и их союзники выступили против данной резолюции. "США, Израиль и ЕС не голосовали за эту резолюцию", отметил он.

Указав на 108 голосов за эту резолюцию, Тахт-Раванчи выразил надежду на увеличение стран, поддерживающих резолюции в окончательном голосовании.