Иран призвал к полной ликвидации ядерного оружия

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия в Нью-Йорке, он назвал достижение глобального ядерного разоружения и устранение угрозы ядерного оружия юридической, политической и моральной ответственностью всех государств в целом и государств, обладающих ядерным оружием, в частности.

Он подверг критике государства, обладающие ядерным оружием, за поддержку ядерного сдерживания. "Эти страны планируют не только модернизировать, но и укрепить свои ядерные арсеналы, что является грубым нарушением духа и буквы ДНЯО", добавил он.

Наджафи обвинил США в создании тупика в переговорах по ядерному разоружению, и призвал США и другие государства, обладающие ядерным оружием, выполнить свои международные обязательства по ядерному разоружению.

"Иран подчеркивает важность выполнения Резолюции 1995 года", сказал он, добавив, что ядерное оружие израильского режима продолжает угрожать миру и безопасности на Ближнем Востоке и за его пределами.

Иранский чиновник призвал международное сообщество подтвердить важность присоединения израильского режима к ДНЯО в качестве стороны, не обладающей ядерным оружием, без каких-либо предварительных условий. "Израиль должен поставить все свои ядерные объекты под полной гарантии МАГАТЭ", отметил он.

Он назвал обвинения, выдвинутые представителем Королевства Саудовская Аравия (КСА) против ядерной программы Ирана, "безосновательными". Наджафи осудил Саудовскую Аравию за то, что оно не позволяет МАГАТЭ осуществлять полный режим наблюдения и контроля в отношении своей ядерной программы.

"Международное сообщество должно призвать Эр-Рияд немедленно выполнять Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ", подчеркнул он, назвав прекращение ядерной помощи Саудовской Аравии единственным способом уменьшить эти опасения в отношении страны.