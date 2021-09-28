28 сент. 2021 г., 17:47
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News Code: 84487054
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Торговля зерном будет организована между Ираном и Россией

Торговля зерном будет организована между Ираном и Россией

Тегеран, 28 сентября, ИРНА - Согласно решению Российского зернового союза, отныне авторитетные производители зерна страны будут напрямую связываться с иранскими импортерами, и эта сфера бизнеса станет более организованной.

Соответственно, во вторник между президентом Российского зернового союза Аркадием Злочевским и представителем такого союза в Исламской Республике Иран Алирезой Джафари был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому иранские импортеры и компании могут запрашивать и получать любую информацию напрямую через представителя Российского зернового союза в Иране.

Меморандум был подписан после визита президента Российского зернового союза в Иран для посещения специальной Евразийской выставки в июле этого года и последующей встречи между президентом Российского зернового союза Аркадием Злочевским и Алирезой Джафари.

Глава Российского зернового союза на церемонии подписания отметил, что Иран стал вторым по величине покупателем зерна из России.

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