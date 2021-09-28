Торговля зерном будет организована между Ираном и Россией

Соответственно, во вторник между президентом Российского зернового союза Аркадием Злочевским и представителем такого союза в Исламской Республике Иран Алирезой Джафари был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому иранские импортеры и компании могут запрашивать и получать любую информацию напрямую через представителя Российского зернового союза в Иране.

Меморандум был подписан после визита президента Российского зернового союза в Иран для посещения специальной Евразийской выставки в июле этого года и последующей встречи между президентом Российского зернового союза Аркадием Злочевским и Алирезой Джафари.

Глава Российского зернового союза на церемонии подписания отметил, что Иран стал вторым по величине покупателем зерна из России.