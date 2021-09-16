Иранка заняла 3-е место на международном конкурсе изобретателей в Швейцарии

Она также стала лауреатом премии на конкурсе инноваций и изобретений организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Нури на конкурсе создала интеллектуальный робот против Covid-19, который может контролировать температуру тела людей, диагностировать людей с короной и определять социальную дистанцию. Робот также предупреждает о несоблюдении дистанции.

Международный конкурс изобретателей в Швейцарии с 20 июля по 8 сентября прошел в формате онлайн.