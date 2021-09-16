16 сент. 2021 г., 14:00
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Иранка заняла 3-е место на международном конкурсе изобретателей в Швейцарии

Иранка заняла 3-е место на международном конкурсе изобретателей в Швейцарии

Боджнурд, 16 сентября, ИРНА – Иранская студентка Ариана Нури заняла третье место на международном конкурсе изобретателей в Швейцарии.

Она также стала лауреатом премии на конкурсе инноваций и изобретений организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Нури на конкурсе создала интеллектуальный робот против Covid-19, который может контролировать температуру тела людей, диагностировать людей с короной и определять социальную дистанцию. Робот также предупреждает о несоблюдении дистанции.
Международный конкурс изобретателей в Швейцарии с 20 июля по 8 сентября прошел в формате онлайн.

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