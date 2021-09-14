Иранский порт Сальянка - центр морской торговли между Ираном и Россией

Председатель совета директоров этого порта Джавад Ваиди во время визита посла Исламской Республики Иран в России Казема Джалали вместе с делегацией, в которую входили несколько официальных лиц местного самоуправления в Астрахани, объявил, что согласно официальной статистике, В 2020 году порт Сальянка занял первое место среди 15 действующих портов на Волге, Олинском районе и Республике Дагестан как по тоннажу грузов, так и по количеству причалов.

Он заявил, что более 53% акций порта Сальянка находятся в собственности судоходной компании Исламской Республики Иран, добавив: «В этом порту в указанное время было выгружено и загружено 670 тысяч тонн, и мы получили первое место среди 15 портов Астрахани».

Объясняя инфраструктуру и экспортно-импортные возможности Сальянка, Ваиди заявил: «У нас в этом порту есть причал длиной 750 метров, и 5 судов могут загружаться и разгружаться одновременно».

«Пропускная способность порта составляет более 40 000 тонн погрузки и разгрузки в течение месяца, и с учетом текущих инвестиций мы намерены увеличить это количество до 60 000 тонн в месяц», - заключил он.