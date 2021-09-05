Указав на блестящие результаты иранских паралимпийцев, Раиси заявил, что иранская молодежь может преодолеть и устранить любые недостатки и препятствия.
Также в своем послании президент Раиси высоко оценил усилия, приложенные всеми, включая тренеров, для того, чтобы помочь спортсменам добиться успеха в паралимпийских соревнованиях.
Иранская команда заняла 12-е место в медальном зачете, завоевав 12 золотых, 11 серебряных медалей и 1 бронзу. Первое место заняла сборная Китая, вторыми стали британцы.
Тегеран, 5 сентября, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил иранских спортсменов с успешным выступлением на Паралимпиаде-2020 в Токио.
Указав на блестящие результаты иранских паралимпийцев, Раиси заявил, что иранская молодежь может преодолеть и устранить любые недостатки и препятствия.
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