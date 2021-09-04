4 сент. 2021 г., 11:19
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Министр культуры РФ пригласила своего иранского коллегу принять участие в Петербургском культурном форуме

Министр культуры РФ пригласила своего иранского коллегу принять участие в Петербургском культурном форуме

Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Глава минкультуры РФ Ольга Любимова в своей поздравительной телеграмме по случаю назначения Мохаммада Мехди Эсмаили на пост министра культуры Ирана пригласила его принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Искренне поздравляю Вас с назначением на пост министра культуры и исламской ориентации Исламской Республики Ирана. Глубокие, высокие и многосторонние культурные переговоры между Ираном и Россией оказывают позитивное воздействие на двустороннем сотрудничестве», написала она в своей телеграмме.

Любимова также выразила уверенность в развитии культурных отношений между Тегераном и Москвой под руководством нового иранского министра культуры.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября. Его организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

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