МИД: Исламская Республика Иран приветствует переговоры

Сегодня в телефонном разговоре с министром иностранных дел Австрии Александром Шелленбергом австрийская сторона поздравила министра иностранных дел Ирана с его инаугурацией и объявила о готовности Австрии к расширению сотрудничества и предоставлению одного миллиона доз вакцины в течение следующих двух недель.

В этом телефонном разговоре Амир-Абдоллахиян также сделал акцент на торгово-экономическом сотрудничестве, особенно в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий, и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству в области вакцин.

«Исламская Республика Иран продемонстрировала свою основополагающую роль в поддержании ядерной сделки со стратегическим терпением перед лицом выхода США и бездействия европейской стороны, и теперь настало время для других сторон этой сделки сотрудничать и выполнять свои обязательства реальным и практическим образом», - отметил он.