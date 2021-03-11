11 мар. 2021 г., 13:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84260455
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Лидер: США со своим крупнейшим ядерным арсеналом ложно утверждают, что они против противоядерного оружия

Лидер: США со своим крупнейшим ядерным арсеналом ложно утверждают, что они против противоядерного оружия

Тегеран, 11марта, ИРНА - Верховный лидер революции аятолла Али Хаменеи, заявив, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, отметил, что единственное правительство, которое когда-либо использовало атомную бомбу, - это Соединенные Штаты.

Аятолла Хаменеи в четверг по случаю годовщины первого откровения пророка ислама Мухаммада сказал: «Соединенные Штаты поддерживают преступника, который режет своего противника пилой, а затем говорят, что я сторонник прав человека».

«Это и признавалось самими Соединенными Штатами. Мы этого не говорим. Они под предлогом существования ИГИЛ в Ираке и Сирии строят военную базу, и говорят, что мы хотим противостоять ИГИЛ», - сказал он.

«Они предоставляют ИГИЛ современные средства массовой информации и деньги, и они позволяют им брать и продавать сирийскую нефть и использовать полученные деньги, и в то же время они говорят, что мы сражаемся с ИГИЛ», - отметил лидер.

«Вот уже 6 лет союзник Саудовской Аравии, Соединенные Штаты, бомбит угнетенный народ Йемена в их домах, улицах, больницах и школах. Они экономически заблокированы и лишены возможности получать продукты питания, лекарства и масло», - добавил он.

Он отметил, что йеменцы смогли отреагировать на эти шестилетние взрывы, построив или купив оборонное оборудование. «Как только что-то предпринимают йеменцы, эти люди начинают пропагандировать, что йеменцы сделали теракт, убили и т.д.  Все они говорят, ООН также заявляет. Поступка ООН  при этом действительно хуже, чем США», - заключил он.

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