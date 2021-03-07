Исполнительный директор ЮНЭЙДС высоко оценила роль Ирана в противодействии ВИЧ/СПИДу

Исполнительный директор ЮНЭЙДС направила послание постоянному представителю Ирана при отделении ООН в Женеве Эсмаилу Багаи, в котором высоко оценила приверженность и роль правительства Ирана в противодействии ВИЧ/СПИДу на национальном уровне.

Она в частности, поблагодарила правительство Ирана за активную поддержку в достижении «цели ноль» — стратегии ЮНЭЙДС, которая призывает страны во всем мире добиться выполнения задач: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа.