7 мар. 2021 г., 18:19
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News Code: 84255930
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Исполнительный директор ЮНЭЙДС высоко оценила роль Ирана в противодействии ВИЧ/СПИДу

Исполнительный директор ЮНЭЙДС высоко оценила роль Ирана в противодействии ВИЧ/СПИДу

Тегеран, 7 марта. ИРНА — Исполнительный директор Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу Винни Бьянима высоко оценила лидирующую роль Ирана в противодействии ВИЧ/СПИДу.

Исполнительный директор ЮНЭЙДС направила послание постоянному представителю Ирана при отделении ООН в Женеве Эсмаилу Багаи, в котором высоко оценила приверженность и роль правительства Ирана в противодействии ВИЧ/СПИДу на национальном уровне.

Она в частности, поблагодарила правительство Ирана за активную поддержку в достижении «цели ноль» — стратегии ЮНЭЙДС, которая призывает страны во всем мире добиться выполнения задач: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа.

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