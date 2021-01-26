26 янв. 2021 г., 19:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84200249
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Морская промышленность Ирана активно развивается несмотря на беспрецедентные санкции

Морская промышленность Ирана активно развивается несмотря на беспрецедентные санкции

Тегеран, 26 января. ИРНА — Несмотря на жесткие и беспрецедентные санкции США, морской транспорт Ирана по-прежнему динамично развивается благодаря усилиям моряков страны, сказал глава Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад.

Напомним, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа в последнюю неделю своего пребывания в Белом доме ввела новые санкции в отношении иранских официальных лиц, включая главы Организации портов и судоходства Ирана Мохаммада Растада.

"Санкции в отношении этого официального лица и других специализированных и трудолюбивых менеджеров в области морского транспорта показали, что, несмотря на жесткие и беспрецедентные санкции США, морская транспортная отрасль Ирана по-прежнему динамична и активна развивается благодаря усилиям моряков и моряков нашей страны", указал он.

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