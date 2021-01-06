6 янв. 2021 г., 18:35
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News Code: 84176688
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Южная Корея не предприняла никаких шагов для разблокировки средств Ирана

Южная Корея не предприняла никаких шагов для разблокировки средств Ирана

Тегеран, 6 января. ИРНА — Между Тегераном и Сеулом были проведены переговоры по разблокировке средств Ирана в южнокорейских банках, но Южная Корея не предприняла никаких практических шагов, рассказал ИРНА председатель Ирано-Южнокорейской торговой палаты Хоссейн Танхаи.

"Между Тегераном и Сеулом начались переговоры по разблокировке средств Центробанка Ирана на южнокорейских счетах, власти Южной Кореи обещали выплатить долг перед Ираном, но до сих пор не предприняли никаких практических шагов", сказал Танхаи.

Он также добавил, что на переговорах также был поднят вопрос о бартерном обмене на южнокорейские товары.

"Была достигнута договоренность о бартерном обмене несанкционированных товаров, а также возможность ввоза лекарств, медицинского оборудования и продуктов питания из Южной Кореи", добавил он.

В южнокорейских банках из-за давления США заблокировано принадлежащие Ирану от $9,2 млрд.

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