Джалали назвал взаимодействия между Тегераном и Москвой растущими

«Сотрудничество и консультации Исламской Республики Иран как одного из основателей Организации стран-экспортеров нефти и Российской Федерации как одного из крупнейших производителей сырой нефти и члена ОПЕК+ важны и необходимы для формирования конструктивных и стабилизирующих течений на нестабильном энергетическом рынке в мире, который подвергается волнам односторонних действий, незаконных санкций и пандемии коронавируса», отметил Джалали в интервью ИРНА.

«Министр нефти нашей страны Биджан Зангане во главе делегации прибыл Москву с визитом, чтобы встретиться с властями России о последней ситуации двустороннего сотрудничества в области энергетики», написал иранский посол в Twitter.

Зангане по прибытии в Москву назвал главной целью своего визита изучения последней ситуации на мировом нефтяном рынке.