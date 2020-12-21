21 дек. 2020 г., 11:36
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News Code: 84156054
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Джалали назвал взаимодействия между Тегераном и Москвой растущими

Джалали назвал взаимодействия между Тегераном и Москвой растущими

Москва, 21 декабря, ИРНА – Экономические взаимодействия между Тегераном и Москвой развиваются несмотря на жесткие санкции США. Об этом заявил посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

«Сотрудничество и консультации Исламской Республики Иран как одного из основателей Организации стран-экспортеров нефти и Российской Федерации как одного из крупнейших производителей сырой нефти и члена ОПЕК+ важны и необходимы для формирования конструктивных и стабилизирующих течений на нестабильном энергетическом рынке в мире, который подвергается волнам односторонних действий, незаконных санкций и пандемии коронавируса», отметил Джалали в интервью ИРНА.
«Министр нефти нашей страны Биджан Зангане во главе делегации прибыл Москву с визитом, чтобы встретиться с властями России о последней ситуации двустороннего сотрудничества в области энергетики», написал иранский посол в Twitter.
Зангане по прибытии в Москву назвал главной целью своего визита изучения последней ситуации на мировом нефтяном рынке.

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