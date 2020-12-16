16 дек. 2020 г., 10:37
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Володин и Галибаф обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

Володин и Галибаф обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

Москва, 16 декабря, ИРНА - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и спикер Меджлиса (парламент Исламской Республики Иран) Мохаммад Багер Галибаф во вторник обсудили расширение межпарламентского сотрудничества по телефону.

Стороны обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. 
В ходе разговора Вячеслав Володин отметил, что «отношения между странами развиваются и носят стратегический характер». 
Также спикеры обсудили возможность встречи в ближайшем будущем.
Володин на этой встрече также подчеркнул важность парламентских связей между двумя странами, отметив, что парламентские встречи и переговоры на высшем уровне сыграют главную роль в развитии двусторонних отношений.
Он также выразил надежду на проведение 3-й парламентской совместной комиссии между Ираном и Россией на следующем году.
По его словам, парламент и правительство России готовы расширять связи с Ираном в таких областях, как политика, экономика, культура, туризм и важные региональные и международные вопросы.
Галибаф также выразил готовность иранского парламента развивать связи с Госдумой больше, чем раньше. Он также заверил, что в надлежащем времени посетит Москву с визитом.
Он заключил, что Иран подчеркивает необходимость постоянных консультаций властей двух стран, учитывая последние события и развития на международной арене.

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