Иран: соединение электрических сетей Ирана и РФ создаст мощный источник электроэнергии в регионе

На полях встречи с Сергеем Цивилиевым, министром энергетики Российской Федерации, состоявшейся во вторник вечером в здании Министерства энергетики Ирана, Алиабади подчеркнул важность этой встречи, отметив, что Россия является одним из ключевых соседей Ирана и имеет особое значение среди других соседних стран.

«На этой встрече были затронуты два значительных вопроса, касающихся строительства электростанции "Сирик" и создания и усиления электрических связей между Ираном и Россией», - заявил Алиабади.

«Что касается электростанции "Сирик", между Ираном и Россией подписан контракт, и мы заинтересованы в его реализации. Российская сторона также проявляет интерес к сотрудничеству с иранскими компаниями в этом вопросе», - добавил он.

«Мы давно выдвинули предложения о том, чтобы укрепить это электрическое соединение через сотрудничество двух стран, и с использованием территории Азербайджана», - заявил иранский дипломат, отметив, что до сих пор не было стабильного электрического соединения между Ираном и Россией.

«Россия и Иран располагают крупными электрическими сетями, и если эти сети будут соединены, они смогут создать мощный источник электроэнергии в регионе, от которого также смогут воспользоваться другие страны», - подчеркнул министр.