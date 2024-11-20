Пезешкиян: Иран настаивает на расширении и углублении отношений с дружественным соседним Катаром

В ходе встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, Пезешкиян отметил договоренности, достигнутые во время его недавнего визита в Катар, и подчеркнул необходимость ускорения их реализации.

Он выразил надежду на более активное следование этим договоренностям со стороны Катара. Президент заявил, что Иран выполняет свои обязательства и будет придерживаться достигнутых соглашений, ожидая их полной реализации.

Пезешкиян также вновь подтвердил свою идею о единстве исламского мира, заявив о желании Ирана развивать тесные отношения с мусульманскими братьями и показать миру, что мусульманские страны способны жить вместе в мире и согласии, уважая друг друга и обмениваясь опытом.

В заключение, Пешекиан пригласил эмира Катара посетить Иран.