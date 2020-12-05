Галибаф посетит Москву с визитом

Он отметил, что депутаты Госдумы вернутся к формату очных встреч с зарубежными коллегами в текущем году, начиная с поездки в Южную Корею в декабре.

"Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, считаем, что нам будет правильным постепенно возвращаться в прежний формат коммуникаций, и в этой связи на конец декабря у нас есть планы на поездку в Южную Корею", - сказал Володин в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Кроме того, депутаты уже запланировали ряд рабочих выездов за рубеж на 2021 год. "На следующий год мы обсуждаем поездки еще в ряд стран - это и Вьетнам, это и Сербия, Иран, Турция по общему мнению, мы постепенно возвращаемся в прежний формат. Это обнадеживает и, если хотите, вселяет надежду, что следующий год все-таки в плане пандемии, он должен быть для нас переломным", - отметил Володин.

Володин в ходе поездки в Тегеран в январе текущего года пригласил спикера иранского парламента посетить Москву. Обе стороны также по телефону в сентябре обсудили последнюю ситуацию вокруг региональных событий.

Как сообщили российские СМИ, конференция председателей парламентов Ирана, России, Афганистана, Турции и Китая по борьбе с терроризмом пройдет в мае 2021 года в Сочи.

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