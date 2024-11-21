21 нояб. 2024 г., 12:56
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Новости ID: 85666526
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Сионисты в Газе и Ливане являются проигравшими, заявил генеральный директор ИРНА

21 нояб. 2024 г., 12:56
Новости ID: 85666526
Сионисты в Газе и Ливане являются проигравшими, заявил генеральный директор ИРНА

Тегеран, 21 ноября, ИРНА – Сионисты добились тактических успехов в Газе и Ливане, однако стратегически они остаются проигравшими, что объясняет их нежелание завершать войну. Такое заявление сделал на специализированной конференции, посвященной операции 7 октября генеральный директор ИРНА Хоссейн Джабери Ансари.

«Мы провели множество обсуждений по вопросу Палестины, однако не предприняли никаких практических действий и обладаем минимальными знаниями об Израиле», - заявил генеральный директор ИРНА.

По его словам, в обстоятельствах, когда у народа нет альтернативных вариантов и отсутствует какая-либо надежда на мирное разрешение конфликта или классическую войну, единственным выходом остается сопротивление. Джабери Ансари добавил, что операция 7 октября представляет собой наиболее естественный ответ со стороны народа оккупированной земли.

Отметив, что операция 7 октября разрушила всю структуру процесса нормализации и проект Абрахам (замена Израиля на США в регионе Ближнего Востока — ред.), Джабери Ансари подчеркнул, что вопрос Газы не заканчивается, а является началом освобождения Кудса (Иерусалима – ред.).

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