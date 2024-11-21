Сионисты в Газе и Ливане являются проигравшими, заявил генеральный директор ИРНА

«Мы провели множество обсуждений по вопросу Палестины, однако не предприняли никаких практических действий и обладаем минимальными знаниями об Израиле», - заявил генеральный директор ИРНА.

По его словам, в обстоятельствах, когда у народа нет альтернативных вариантов и отсутствует какая-либо надежда на мирное разрешение конфликта или классическую войну, единственным выходом остается сопротивление. Джабери Ансари добавил, что операция 7 октября представляет собой наиболее естественный ответ со стороны народа оккупированной земли.

Отметив, что операция 7 октября разрушила всю структуру процесса нормализации и проект Абрахам (замена Израиля на США в регионе Ближнего Востока — ред.), Джабери Ансари подчеркнул, что вопрос Газы не заканчивается, а является началом освобождения Кудса (Иерусалима – ред.).