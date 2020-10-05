Спикеры парламентов Ирана и России провели консультации по развитию ситуации в регионе

В этой беседе Мохаммад Багер Калибаф и Вячеслав Володин обсудили последние события в двусторонних отношениях и региональные вопросы.

Ранее Спикер иранского парламента акцентировал внимание на активном использовании механизма Совместной парламентской высшей комиссии Ирана и Российской Федерации и объявил, что иранский парламент готов полностью выполнить соглашения между двумя странами, используя возможности иранского парламента.

По сообщениям российских СМИ, председатель комитета Госдумы по иностранным делам сообщил сегодня, что в мае 2021 года в Сочи состоится конференция спикеров парламентов России, Ирана, Афганистана, Турции и Китая по вопросам борьбы с терроризмом.

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